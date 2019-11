Primera sessió d'entrenament de la selecció amb la nova gespa de l'Estadi Nacional

Els jugadors de la selecció ja coneixen la nova gespa de l’Estadi Nacional, en la qual disputaran tots els seus partits internacionals a partir d’ara. Els de Koldo Álvarez van fer el seu primer entrenament dilluns al vespre i van poder trepitjar per primera vegada el nou terreny, que suposarà un salt qualitatiu i, a priori, evitarà les crítiques dels jugadors dels equips rivals, així com dels propis. Aquesta millora es podrà veure de manera oficial diumenge 17 de novembre contra Turquia, partit que va precipitar el canvi de gespa per obligació de la UEFA. Després d’aquest, el següent duel