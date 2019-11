Moha, sancionat, serà baixa dissabte a l'FC Andorra davant el CE Sabadell

Moha Keita es perdrà el partit de dissabte de l’FC Andorra a Prada de Moles davant el CE Sabadell, segon classificat del grup i només un punt per sobre dels tricolors. Es dona la circumstància que el motiu d’absència del futbolista senegalès és doble, ja que a banda de tenir problemes musculars està sancionat. Moha va veure la cinquena targeta groga diumenge al Johan Cruyff i haurà de complir càstig i, a més, es va retirar al minut 52 de partit davant el Barça B per una estrebada muscular i va ser substituït per Pinga. Moha Keita fa algunes setmanes