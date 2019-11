“El camí és el correcte”

Després de guanyar per 27 punts, la roda de premsa d’ahir d’Ibon Navarro era amb un to molt satisfactori, i les primeres paraules que va pronunciar van ser per “felicitar el meu equip per la gran actuació, especialment en defensa”. Això sí, va fer un punt d’autocrítica per les darreres accions en què es podia haver escapat el bàsquet average i va demanar perdó al tècnic rival per un temps mort al darrers segons tot i la clara victòria. “Hem pres una decisió estúpida i encara estem en el procés d’entendre què hem de fer en els últims segons”, va