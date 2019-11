Més diners a repartir per als equips de Segona Divisió B

El programa Impuls 23 ha de suposar més ingressos per a l’FC Andorra

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va anunciar ahir un “augment històric” dels ingressos per als clubs de Segona Divisió B i Tercera Divisió a través del nou programa anomenat Impuls 23. La proposta es va formalitzar ahir amb una reunió de l’ens espanyol amb els clubs a la Ciutat del Futbol de Las Rozas i amb la presència de Jaume Nogués i Ferran Vilaseca com a representants de l’FC Andorra en l’esmentada trobada.

Per als clubs de Segona B que participen a la Copa del Rei, entre els quals l’FC Andorra, que sumaven 23.000