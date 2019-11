La victòria, el millor dels remeis

Tornar a ser fort al Poliesportiu i superar el Mònaco permetria corregir alguns dubtes al MoraBanc

La congestió acumulada després d’enllaçar tres derrotes consecutives i d’haver perdut la condició d’irresistible al Poliesportiu no sembla haver deixat malmesa la confiança del vestidor del MoraBanc Andorra. Aquest vespre, davant el Mònaco i en la jornada que destapa la segona volta de la competició, el grup d’Ibon Navarro té l’oportunitat de trobar el millor analgèsic per combatre els dubtes i tornar a trobar el carril de les victòries.

El de l’altre Principat és un dels millors equips, no només del grup A de l’Eurocup, sinó de tota la competició, i el seu físic el fa un conjunt temible. “Ens espera