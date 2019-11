L’FC Andorra suma un empat de l’Estadi Johan Cruyff en un duel en què el Barça B va dominar el partit però sense generar ocasions clares (0-0)

L’FC Andorra va sumar ahir un empat a la visita a l’Estadi Johan Cruyff per enfrontar-se al Barça B. Tot i no ser un duel espectacular ni amb inifinitat d’ocasions de gol, va ser un matx intens i amb una lluita tàctica per part de tots dos equips, i en què el filial blaugrana va ser superior que el conjunt tricolor, que suma una nova jornada sense perdre, i es manté en posicions de play-off d’ascens.

El d’ahir no era un partit més ni molt menys, i era una jornada especial. Només feia falta veure la gespa de l’Estadi Johan Cruyff