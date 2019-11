Inaugurat el Refugi d'Entrenament en Alçada a Naturlandia

Té capacitat per a set persones però es preveu ampliar-la en funció de la demanda

Actualitzada 04/11/2019 a les 13:45

Naturlandia té des d'avui un Refugi d'Entrenament en Alçada (REA). El comú de Sant Julià, juntament amb la Federació Andorrana d'Esquí i el Comitè Olímpic Andorrà, i amb el patrocini d'Andbank, han inaugurat aquest matí un petit centre de rendiment esportiu a la cota 2.000 que compta amb un gimnàs, dues habitacions, un lavabo i una cuina menjador en un espai d'uns 150 metres quadrats. Té una capacitat per a set persones, però es preveu que en un funció de la demanda es pugui ampliar en un futur. De moment, els esquiadors de fons seran els que més ús li donaran, però ja hi ha altres federacions com la de ciclisme que ha mostrat interés per fer-hi concentracions. En aquest sentit, el president del COA, Jaume Martí, ha explicat que ha enviat un correu a totes els federacions per veure l'interés per fer-ne ús. Tampoc es descarta que esportistes de fora del país el puguin utilitzar, però abans hi haurà un procés de transició d'un mes o mes i mig amb els corredors de la FAE.

El cost del centre se l'han repartit la FAE, el COA i el comú, que a través de Camp Rabassa ha aportat 50.000 euros per refer l'edifici on s'ha ubicat reparant la teulada. "Serà molt positiu per als nostres esportistes", ha destacat el president de l'entitat d'esquí, Josep Pintat.