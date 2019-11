El MoraBanc Andorra manté la calma davant les tres derrotes

No és una situació, ni de bon tros, per esquinçar-se les vestidures, però la d’ahir davant l’UCAM Múrcia al Poliesportiu va ser la tercera derrota consecutiva del MoraBanc Andorra, entre Eurocup i Lliga Endesa. Tot i això la situació sí que convida a la reflexió abans de rebre demà el Mònaco a a casa en partit cabdal de competició europea i on l’equip no es pot permetre fallar més. El tècnic, Ibon Navarro, va assegurar no estar nerviós per haver enllaçat tres derrotes. “Només estic preocupat per aconseguir que els jugadors que no es troben en el seu millor nivell