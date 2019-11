Absència il·lustre

Tothom l’esperava, però no va arribar. El propietari de l’FC Andorra, Gerard Piqué, no va deixar-se veure finalment per l’Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

El futbolista blaugrana havia comentat en una entrevista dimecres a la Cadena SER que s’acostaria per veure el partit aprofitant que un dels seus fills tenia partit diumenge a la tarda a la Ciutat Esportiva blaugrana, i havia explicat que tindria el cor dividit entre el Barça B i l’FC Andorra, i que estaria tranquil a la llotja. Però, possiblement, a causa del nefast partit que va fer l’FC Barcelona dissabte a la tarda contra