El VPC estrena la gespa de l'Estadi Nacional amb triomf (48-37)

Els tricolors van imposar-se al Belesta al remuntar al segon temps

El VPC Andorra va estrenar la nova gespa de l’Estadi Nacional amb un triomf treballat contra el Laroque Belesta per 48-37 en un duel en què els homes de Xepi Garcia van remuntar després d’un mal inici de segona meitat.

El conjunt gal va avançar-se, però el VPC va respondre amb un assaig i va seguir dominant fins al descans, on es va arribar amb un marcador de 20-15. A la represa, els del Principat no van sortir bé i el Laroque Belesta va aprofitar-ho per capgirar el partit i situar el 20-29 a l’electrònic. Va ser llavors quan el VPC