Xavi Cardelús, últim als entrenaments de Sepang

La primera jornada dels lliures presenta alguns trams de dificultat

La primera jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi de Malàisia disputada ahir al circuit de Sepang va ser intensa pel que fa al treball fet per Xavi Cardelús i el seu equip. El pilot andorrà es va mostrar lluny del seu temps ideal i no es va acabar de trobar del tot còmode. Cardelús va tenir força dificultats per anar ràpid ja que no s’acabava de sentir a gust amb les reaccions de la seva moto. En aquesta primera sessió, la seva volta ràpida va ser de 2’10”936.

Per a la segona sessió del dia els reglatges van ser totalment diferents