Toca refer-se

El MoraBanc Andorra rep l’UCAM Múrcia amb l’objectiu de mantenir el Poliesportiu imbatut a la Lliga ACB

Gairebé sense temps per refer-se de la primera derrota com a local aquesta temporada en competició europea, el MoraBanc Andorra afronta una nova jornada de la Lliga Endesa contra l’UCAM Múrcia amb l’objectiu de mantenir-se invicte a casa al torneig de la regularitat. No serà fàcil, ja que els murcians són un conjunt fort físicament, i que tot i no haver començat gaire bé (sumen tres derrotes seguides) serà un dels rivals directes dels tricolors per aconseguir els objectius d’intentar ser a la Copa del Rei i al play-off.

De cara al matx d’aquesta tarda, el tècnic ajudant dels tricolors, David