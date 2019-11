Rubén Bover apunta a l'Estadi Johan Cruyff

El migcampista balear retalla els terminis en la seva lesió i podria reaparèixer davant el Barça B

Les previsions inicials assenyalaven un mes de baixa per a Rubén Bover després de patir un trencament de la costella el 19 d’octubre passat. Un recuperació excepcional, amb un tractament específic, i les ganes del futbolista de tornar a l’equip el col·loquen al llindar de la convocatòria de l’FC Andorra per enfrontar-se demà (18.00 h) al Barça B a l’Estadi Johan Cruyff. Amb tot, Bover ja es va exercitar ahir amb el grup amb tota normalitat i el tècnic tricolor, Gabri García, no el va descartar per a Barcelona. “Gaffoor, per sanció, i Rai sí que estan descartats definitivament però