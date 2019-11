'Ironwoman'

Alejandra Loa va finalitzar tercera l’Ironman de Lanzarote i serà la primera andorrana que participa en un Mundial, l’any que ve

Alejandra Loa ha estat lligada tota la vida a l’esport, però fa un any va decidir fer un canvi radical i deixar enrere les curses de muntanya per centrar-se en l’Ironman. Després d’un any dur d’entrenament, al maig va participar a l’Ironman 70.3 de Lanzarote i la seva actuació va ser millor del que esperava. Va acabar tercera del seu grup d’edat i aquesta magnífica posició farà que sigui la primera andorrana a disputar l’any que ve el Campionat del Món de l’especialitat, que es farà el 28 i 29 de novembre a Taupo, Nova Zelanda.

“Feia ultramaratons de muntanya i