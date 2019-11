David Jelínek serà baixa un mes per una fractura de costella

El tècnic del MoraBanc Andor­ra, Ibon Navarro, no podrà disposar de David Jelínek durant el proper mes. L’aler txec estarà allunyat de les pistes les properes quatre setmanes per una fractura a les costelles. Jelínek només va poder jugar 3’42” del primer quart en el partit d’Eurocup davant el Promitheas Patras, ja que es va haver de retirar lesionat en rebre un cop. Ahir, després de les proves realitzades, es va confirmar que el jugador pateix un trencament a les costelles i es converteix en el segon jugador de la plantilla que queda fora per una dolença a la mateixa