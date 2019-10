El MoraBanc encaixa la primera derrota de la temporada al Poliesportiu contra el líder del grup, el Promitheas

És ben sabut per tot amant del bàsquet andorrà que el Poliesportiu és un fortí al qual tots els equips que el visiten tenen respecte, fins i tot els més potents d’Europa. I qui no n’és conscient, els jugadors s’encar­reguen de demostrar-li-ho cada partit que juguen al Principat. Però el que també demostren cada duel és que tots els triomfs s’han de lluitar i l’especial energia que dona el públic de la Bombonera no sempre és suficient per derrocar el rival. D’això també se’n va encarregar de demostrar-ho el Promitheas Patras i el seu extraordinari encert exterior, que van tombar