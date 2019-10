Eliminatòria impugnada

L’Andratx demana no jugar la prèvia de la Copa del Rei contra l’FC Andorra

L’eliminatòria prèvia de la Copa del Rei que havia d’enfrontar l’FC Andorra amb el CE Andratx el 13 de novembre està en l’aire, ja que el conjunt balear va presentar una impugnació a l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) perquè no es jugui aquest partit. El club de les Illes argumenta que s’hauria d’enfrontar a un equip de Tercera Divisió i no pas de Segona Divisió B, com és el cas dels tricolors, i demana passar directament a la primera ronda (en què s’enfrontaria a un equip de Primera), o disputar la prèvia contra el Vilassar, el campió de l’altre