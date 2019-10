El VPC farà avui el primer entrenament a la nova gespa de l'Estadi Nacional

El Govern ha complert els terminis i la nova gespa de l’Estadi Nacional ja està enllestida per poder ser utilitzada. El VPC Andorra podrà fer el seu primer entrenament avui al nou terreny després de més de dues setmanes exiliats entre Prada de Moles i l’Estadi Comunal Joan Samarra. No obstant això, des de l’executiu van informar el club i la Federació Andorrana de Rugbi que demà podrien haver d’exiliar-se de nou puntualment, ja que es duran a terme els testos cor­responents de la gespa per veure si és apta per poder-hi disputar partits de rugbi i de futbol de