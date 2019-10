El MoraBanc rep a casa un dels equips més en forma d'Europa

El Promitheas només ha perdut dos dels nou partits que ha disputat aquest curs entre Eurocup i la Lliga grega

Després d’haver jugat quatre dels dar­rers cinc partits com a visitant, el MoraBanc Andorra arrenca avui una sèrie de tres partits seguits a casa, on se sent més còmode i fort i on de moment no sap què és perdre ni a la Lliga Endesa ni a l’Eurocup. Però aquesta imbatibilitat s’haurà de lluitar en tots aquests partits que té per davant, començant pel d’avui (20 hores) contra un dels equips més en forma d’Europa actualment.

El Promitheas Patras ha disputat nou partits aquesta temporada entre la la Lliga grega i la competició continental i només n’ha perdut dos: un a