Marcos Sanza va tornar a la llarga distància amb una millor marca personal d’1 h 04’20” a la mitja marató de València i va mostrar-se satisfet, tot i que esperava rebaixar un pèl més el temps.

Retorn agredolç Marcos Sanza, a l'esquerra, amb l'atleta del CAVA Toño Esteban. CAVA

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:01

Marc Basco Andorra la Vella

Marcos Sanza va tornar el cap de setmana passat a les curses de llarga distància amb la participació a la mitja marató de València, on va aconseguir la seva millor marca amb un registre d’1 h 04’20”, 45 segons menys que el seu anterior millor registre en aquesta especialitat.

Aquesta millora ja hauria de ser un aspecte positiu i un motiu de celebració, però els esportistes sempre busquen un puntet més i l’atleta va reconèixer que “buscava anar una mica més ràpid i acabar en 1 h 3’”. Però tot i aquesta ambició innata que tenen els atletes, Sanza va explicar que va sortir “amb molt bones sensacions, era un bon circuit i havia tingut també bones sensacions durant els entrenaments”, i va cloure que “encara que esperés una mica més, va ser una bona marca”.

I ara què? Després d’un temps centrant-se en el fons, on per exemple ha aconseguit medalles en els 5.000 i 10.000 metres als Jocs dels Petits Estats, tornar a fer una marató (l’última va ser la d’Amsterdam el 2014) és una de les possibilitats. Sanza, però, no va voler donar encara res per segur i va confessar que “encara no tinc gaire clar què faré. Ara vull descansar i recuperar-me fort”, i per últim va destacar que “a veure com enfoco el futur, si centrat en la mitja distància o si preparo una marató”.

Sanza, per cert, no va estar sol a València, ja que també va córrer la mitja marató l’atleta del CAVA Toño Esteban i el corredor dels Amics de l’Atletisme d’Andorra Jesús Rondán, que va ser quart en master-70.