Margot Llobera es mostra optimista per poder disputar el Ral·li Dakar del 2020

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:01

Redacció Andorra la Vella

Margot Llobera afronta el compte enrere definitiu per saber si podrà disputar finalment l’edició del 2020 del Ral·li Dakar. El Twitter oficial de la cursa va publicar ahir una entrevista a la pilot donant per fet que seria a la línia de sortida, però en declaracions al Diari Llobera va explicar que “encara no ho tenim tancat al cent per cent”, tot i que va assegurar que és “optimista per poder tancar-ho tot, ho tenim gairebé tot preparat i ara només faltarà acabar-ho de fer efectiu”.

La corredora tindrà una setmana més per acabar de reunir tot el pressupost, i la setmana que ve ja sabrà si pot complir un dels somnis de la seva vida i disputar el Ral·li Dakar 2020, que arrencarà el 5 de gener a la ciutat de Yeda, a l’Aràbia Saudita.

Mentre acaba de tancar tots els aspectes per ser oficialment participant del Dakar, Llobera segueix preparant-se i seguirà entrenant després del seu cinquè lloc al Ral·li 1.000 Dunes.