La selecció absoluta cau derrotada contra Lituània als Serradells (5-8)

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:32

Redacció Andorra la Vella

La selecció absoluta de futbol sala va caure ahir contra Lituània per 5 a 8 en el segon partit amistós que el combinat de Xavi de la Rosa ha disputat contra el conjunt bàltic.

Els tricolors no van poder repetir la victòria de diumenge i al descans el matx ja estava força encarrilat per al conjunt balcànic, que guanyava per 1 a 5. Tot i aquesta diferència, la selecció no es va donar per vençuda i va buscar la remuntada gràcies a una bona segona meitat, que va ser insuficient per endur-se la victòria. Els autors dels gols del combinat nacional van ser Regalo, que en va fer dos, Omar, Arnau Rodríguez i un en pròpia porteria de Lituània.

El seleccionador Xavi de la Rosa va manifestar que “fem una valoració positiva dels partits i ens serviran moltíssim per al futur”. La propera cita d’Andorra serà el Preeuropeu del 2020, que tindrà el sorteig el 7 de novembre.