L'Andratx impugna l'eliminatòria de Copa del Rei contra l'FC Andorra

Els balears argumenten que s'haurien d'enfrontar a un equip de Tercera Divisió

Actualitzada 29/10/2019 a les 12:43

Redacció Andorra la Vella

Nova polèmica a la vista amb l'FC Andorra, ja que el CE Andratx, teòric rival dels tricolors a la prèvia de la Copa del Rei, ha impugnat l'eliminatòria perquè considera que s'hauria d'enfrontar a un equip de Tercera Divisió, mentre que els del Principat militen a la Segona Divisió B. Tot i que l'FC Andorra va comprar la plaça vacant a la Segona Divisió B que havia deixat el Reus, els tricolors van entrar a jugar la Copa del Rei com a equip de Tercera Divisió, i no pas ocupant la plaça lliure que havia deixat el conjunt català.

Segons ha avançat Libertad Digital, els balears demanaran quedar exempts i passar a la següent ronda, ja que argumenten que s'haurien d'enfrontar a un altre equip campió territorial i que estigui actualment a Tercera Divisió, però com no hi ha cap altre conjunt en aquesta situació, l'Andratx demana entrar a la primera ronda de la Copa del Rei directament.

El partit entre l'FC Andorra i l'Andratx està programat pel dimecres 13 de novembre a Prada de Moles.