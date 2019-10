Segona derrota seguida del VPC contra el Muretain (30-18)

Els del Principat no poden guanyar tot i la bona primera part, en l’últim partit abans de tornar a jugar al Nacional

El VPC Andorra va encaixar ahir la segona derrota consecutiva, al camp de l’RC Muretain, l’actual segon classificat del seu grup de la Divisió d’Honor. El conjunt del Principat no va poder mantenir el bon nivell al llarg dels 80 minuts després de realitzar una bona posada en escena. I és que els tricolors es van situar davant al marcador amb un assaig fet per Agustín González, que va transformar Ramas Jinashvili, i un cop de càstig, que van anar precedits per una penalitat local (3 a 10). No obstant, el Muretain va poder capgirar la situació abans del descans