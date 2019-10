El CE Sant Julià entra a l'intercanvi de cops i empata amb el Santpedor (3-3)

Actualitzada 27/10/2019 a les 07:12

El CE Sant Julià va rescatar un punt a l’ultim minut davant el Santpedor i va finalitzar amb un bon regust de boca un partit ple d’alternatives. Edgar Sánchez al minut 39 va deixar el 3-3 definitiu després d’acceptar l’intercanvi de cops davant un seriós Santpedor. El partit va començar molt bé per als nois de Jorge Días, ja que Francisco Domínguez va avançar els lauredians al minut 3. Els catalans no van acusar la diana encaixada i van capgirar el matx amb dos gols, al minut 7 i després al 14, d’Aitor Jáuregui i Àlex Ramírez. Abans d’anar cap als vestidors, Edgar Sánchez signava la igualada (2-2). A la represa va seguir regnant la igualtat amb els lauredians treballant per aconseguir desnivellar el marcador. Qui ho va fer, però, va ser el Santpedor, per mitjà de Said Nour, a falta de dos minuts. Un gol que semblava definitiu. Amb aquest empat, el Sant Julià puja a la quarta posició de la classificació amb 11 punts.