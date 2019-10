El Reial Betis supera un combatiu conjunt andorrà, que segueix sense guanyar com a visitant a l'ACB

Derrota del MoraBanc a Sevilla (86 a 81) Tyson Pérez, en el duel contra el Reial Betis a Sevilla. ACB Photo / F. Ruso

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:18

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra no ha pogut sumar la tercera victòria seguida a la pista del Coosur Reial Betis, que s'ha mostrat més sòlid al llarg del partit davant la seva afició. Els andalusos han arribat a tenir una màxima avantatge de 15 punts, però el duel s'ha hagut de decidir en els instants finals, tot i que el MoraBanc no s'ha arribat a posar per davant en el tram decisiu. Finalment, dos tirs lliures de Shayne Whittington han segellat el triomf local per 86 a 81. AJ Slaughter ha estat el clar líder del Betis amb 27 punts i 30 de valoració, mentre que el millor entre els tricolors ha estat Clevin Hannah, amb 18 punts i 22 de valoració.

Aquesta és la tercera derrota d'aquesta temporada del MoraBanc d'aquesta temporada, que continua sense guanyar com a visitant a la Lliga Endesa. Aquest dimecres torna a Andorra per jugar la cinquena jornada de l'Eurocup contra el Promitheas Patras.