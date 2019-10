Actualitzada 27/10/2019 a les 07:13

El Seat Andorra HC no acaba de fer girar la màquina en aquest tram inicial de la temporada. El conjunt dirigit per Wiffy Balart va encaixar divendres al vespre la cinquena derrota del curs (per només un triomf) al Pavelló Comunal davant el Cornellà per 2 a 3.