Vuit gols de Saviola donen el liderat a l'Encamp (10-6)

Actualitzada 26/10/2019 a les 07:07

El Sideco FC Encamp va guanyar dijous al vespre el Tortell Atlètic Club Escaldes al duel d’invictes i líders de la cinquena jornada de la Lliga Viatges Pantours. L’actuació estel·lar del seu jugador més mediàtic, Javier Saviola, va propiciar el triomf encampadà. L’exjugador de futbol professional va arribar a marcar fins a vuit gols per donar la victòria als seus, que es van imposar per un lluitat 10 a 6. Els altres dos gols de l’Encamp els va marcar Leo Alves, mentre que per part de l’Atlètic Escaldes, Marçal Raventós va ser el més destacat amb dos gols. Les altres quatre dianes van quedar repartides entre Leonel Filipe Santos, Kevin Santos, Ivan Garcia i Brahim Chighen. Amb aquesta victòria, l’Encamp va mantenir la seva imbatibilitat i va acabar amb la del conjunt escaldenc per quedar-se líder en solitari amb 15 punts, pels 12 de l’Atlètic. El DDS Madriu té el mateix balanç que el segon classificat després de guanyar dimecres al vespre el Jenlai garatge Víctor, que va rebre una golejada important (0 a 15). Per la seva banda, el Ranger’s és el quart classificat i perseguidor del grup de líders amb 9 punts després de tombar amb claredat el Vall Banc Santa Coloma (1 a 12).