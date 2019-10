L’FC Andorra es retroba amb Prada de Moles (17.00) davant d’un rival, el Llagostera, que cotitza a l’alça als desplaçaments

L'FC rep un Llagostera molt fort a domicili Els jugadors de l'FC Andorra celebren la victòria aconseguida contra l'Hèrcules a Prada de Moles. Xavier Pujol

L’FC Andorra reprèn la competició un cop paït sobradament el punt sumat a Crevillent davant l’Oriola. L’equip tricolor rep a les 17.00 hores a Prada de Moles la UE Llagostera, un rival aspre, paparra i que acostuma a repuntar fora del seu Municipal. De fet, el quadre d’Oriol Alsina ha aconseguit fora del seu camp tres de les quatre victòries que té al caseller –Nou Estadi de Tarragona (0-3), Sagnier davant del Prat (1-2) i, precisament, a Los Arcos d’Oriola–. “El Llagostera és un equip que fora de casa mostra la seva millor versió. Té les coses molt clares, fa un joc molt directe que li funciona molt bé i ens obligarà a estar atents”. El tècnic tricolor, Gabri García, ho va analitzar a la perfecció i va afegir que els catalans, pel seu joc, “donen molta importància a l’estratègia”.



Baixa de Rubén Bover

Per a l’enfrontament d’aquesta tarda, l’FC Andorra té la baixa sabuda de Rubén Bover, amb una fissura a la costella però el tècnic pot recuperar Riverola i Moha Keita, absents la passada jornada per sanció. “Hem perdut Rubén [Bover] però també hem recuperat Javi Martos, que ens dona molt”, va remarcar. En aquest sentit, l’entrenador de Sallent va afirmar que “ara toca modificar una mica, però, per sort, tenim una plantilla molt àmplia i tots tenen un gran nivell. La pèrdua de Bover és important, però tenim jugadors que poden rendir, diferent, però efectivament igual”, va remarcar. La baixa del migcampista mallorquí podria fer, per una banda, mantenir Casadesús l’onze inicial i, per l’altra, apostar d’inici per Ludo o, fins i tot, avançar Javi Martos, una posició gens estranya per al futbolista pratenc. Gabri, però, no va donar cap pista. “A casa és on ens trobem més còmodes i, després de l’empat davant l’Oriola, volem tornar a sumar els tres punts”, va evidenciar el tècnic tricolor. “És clau per a nosaltres mantenir la fiabilitat que mostrem a Prada de Moles. Es tracta d’assegurar les victòries a casa i a fora intentar seguir sumant punts”. va exposar. Gabri va ampliar la seva anàlisi del rival i va deixar clar que el Llagostera trepitjarà Andorra “amb les idees molt clares, i intentaran fer el seu joc directe i treure profit de les accions d’estratègia”.



El mirall del Llagostera

El d’avui també serà un partit de retrobaments, ja que el segon tècnic tricolor, Albert Jorquera, l’entrenador de porters, Kiko Martí, Nico Ratti i Musa Sidibé tenen passat llagosterenc. “Clar que ens ajuda que estiguin ells ara amb nosaltres. L’Albert [Jorquera] coneix molt bé com juguen, com pensa [Oriol Alsina], com prepara els partits i sabem que serà complicat”, va sostenir Gabri. El Llagostera és un bon mirall esportiu, ja que és el club que des de la nova cúpula de l’FC Andorra es va posar com a exemple i com a inspiració a l’hora de marcar-se els objectius. “És un club que fa moltes coses bé, va assolir sis ascensos en 10 anys i va acabar pujant a Segona Divisió A. És una entitat humil, que treballa molt, que fitxa bé i que treu un bon rendiment als seus jugadors”, va defensar Gabri.

El Llagostera repetirà el mateix onze que va empatar contra el Barça B (1-1) i el seu tècnic, Oriol Alsina, va comentar que “l’Andorra té molts jugadors de màxim nivell i de categoria superior. Intenta jugar la pilota i s’adapta molt bé al seu camp, que és un dels més grans de la categoria”.