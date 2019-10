L'FC Andorra suma el seu quart empat en cinc jornades contra el Llagostera (1 a 1)

Un gol inicial de Musa Jr no és suficient per assolir la victòria davant el conjunt gironí, que s'ha mostrat molt combatiu

Actualitzada 26/10/2019 a les 19:12

Redacció Andorra la Vella

L'FC Andorra s'està abonant als empats en aquest últim mes. El conjunt del Principat ha sumat un punt (1 a 1) aquesta tarda a Prada de Moles per quarta vegada en cinc jornades, davant un Llagostera que ha plantat cara i s'ha mostrat superior en alguns trams de partit. Primer, Musa Jr ha avançat els tricolors al minut 19, però només arrencar la segona part, Magallán ha xutat una falta llunyana a la perfecció per fer l'empat. Els dos equips han seguit tenint ocasions però cap ha sabut trencar l'empat. A més, al tram final del partit, l'Andorra ha vist com per segon duel conseucitu a casa es quedava amb 10 homes per l'expulsió amb vermella directa a Gaffoor, que ha fet una dura entrada sobre Sascha.

Finalment, l'Andorra ha sumat un empat que el manté segon a la classificació amb 19 punts, desaprofitant així l'ocasió de dormir líder.