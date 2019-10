Actualitzada 26/10/2019 a les 07:06

La Federació Andorrana de Futbol va fer pública ahir la llista dels 15 jugadors seleccionats per Xavi de la Rosa per a la doble cita contra Lituània al Serradells, demà i dilluns. La convocatòria destaca una vegada més per la seva joventut, i és que la mitjana d’edat de la selecció és d’entre 22 i 23 anys.