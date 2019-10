Cardelús millora en els primers lliures a Austràlia

Xavi Cardelús va realitzar durant la matinada de dijous a la d’ahir els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia, l'avantpenúltim de la temporada del Campionat del Món de Moto2 i el segon de tres consecutius per Àsia i Oceania. El pilot de l'Ángel Nieto Team va poder recuperar sensacions després d'encadenar algunes sessions sense acabar d’estar còmode damunt de la moto, per la qual cosa va definir la primera jornada de positiva. Va anar especialment bé la tanda de lliures inicial, que va ser passada per aigua i, malgrat una caiguda sense conseqüències, va poder marcar el 21è millor