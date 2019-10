Rafa Nadal guanya Djokovic en un partit d'exhibició al Kazakhstan

Actualitzada 25/10/2019 a les 07:02

Rafa Nadal va derrotar ahir Novak Djokovic per 6 a 3, 3 a 6 i 11 a 9 en un partit benèfic disputat a la capital del Kazakhstan, Nur-Sultan. Tot i tractar-se d’un partit d’exhibició, l’espanyol i el serbi s’ho van prendre seriosament. Nadal es va endur el primer set, Djokovic el segon i el tercer va ser una batalla que va posar en peu els aficionats del país centreasiàtic. El tennista mallorquí va dominar el tercer set des del principi, però Djokovic es va refer i va aconseguir igualar el partit. La tercera mànega Nadal, que va disputar el seu últim partit oficial el 21 de setembre, la va resoldre amb una volea de revés (11-9) i va culminar, així, un partit que va fer les delícies dels 12.000 aficionats que hi havia al Barys Arena. Ara, Nadal i Djokovic viatjaran directament a París per disputar l’últim Masters 1.000 d’una temporada que acabaran amb les finals de l’ATP a Londres i les finals de la Copa Davis a Madrid.