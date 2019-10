La delegació andorrana present a Xile i que ha renunciat a participar al Mundial pels aldarulls ha hagut d’endarrerir 24 hores la tornada. Una avaria a l’avió que els havia de portat fins a París des de Santiago n’ha estat la causa. Surrealista.

Per si el guió que ha quedat escrit per a la delegació andorrana de karate no fos suficientment rocambolesc, el dar­rer episodi de l’aventura a Xile ja ho ha acabat d’adobar. Després de decidir renunciar a la competició i tornar cap a Andorra en no garantir la integritat de tot­hom amb motiu dels aldarulls al país sud-americà, el tècnic, Manel Jodar, i els esportistes Gina del Rio, Melchor Randy i Jordi Hernández es van trobar a l’aeroport amb una darrera sorpresa. Un cop passats els controls i després de gairebé vuit hores esperant els van comunicar que el vol que