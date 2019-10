Cardelús espera millorar les sensacions a Austràlia

El pilot enceta avui el segon dels tres grans premis consecutius

Xavi Cardelús arrenca avui un nou cap de setmana de Gran Premi del Campionat del Món de Moto2, l’antepenúltim abans de tancar la temporada i deixar el màxim circuit del motociclisme. En aquest cas, el pilot de l’Ángel Nieto Team competirà al circuit australià de Phillip Island en la segona de les tres curses consecutives, en què espera millorar les sensacions damunt de la moto respecte a les darreres carreres i sobretot respecte a la prova de l’any passat, la qual no va poder acabar per unes molèsties físiques arran d’una caiguda durant el warm up. “Aquest any espero que