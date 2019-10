Un andorrà a Frankfurt

La Federació Andorrana de Futbol sol tenir la facilitat de poder seleccionar els jugadors per als combinats nacionals de base a través de la visualització de partits que es desenvolupen al Principat o als països veïns. Però no fa gaire es va trobar amb la sorpresa que hi ha un jove andorrà de 16 anys que s’està formant al conjunt sub-17 del Frankfurt Club Karbener alemany, que disputa la segona divisió alemanya de la seva edat, en el qual, a més a més, és un dels dos capitans.

Es tracta de Pau Babot, nascut a Alemanya i de mare andorrana. A