Triomfs dels Raptors i els Clippers en l'estrena

Els Toronto Raptors van arrencar la defensa del títol de l’NBA durant la matinada del dimarts a dimecres amb una victòria a la pròrroga davant els renovats New Orleans Pelicans, que no comptaven amb la seva nova sensació, Zion Williamson, per lesió. De la seva banda, els canadencs, que van rebre l’anell de campions de la temporada 2018-2019, van sobreposar-se, almenys en el debut, a l’absència del seu màxim valor del títol, Kawhi Leonard, i es van acabar imposant per 130 a 122.

L’MVP de les finals estava a la costa oest debutant amb el seu nou equip, Los Angeles Clippers,