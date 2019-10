La FAE espera tenir algun esquiador més a la Copa del Món aquest curs

Menys 'Mimi' Gutiérrez, tots se centraran en la Copa d'Europa com a primer objectiu en una temporada sense Jocs Olímpics ni Mundials

A. C. Andorra la Vella

La Federació Andorrana d'Esquí ha fet aquest matí la tradicional presentació de la temporada d'alpí a la seu central de Crèdit Andorrà amb tots els competidors, tret de Mireia Gutiérrez, la principal absència de l'acte. En aquest, s'ha explicat que ella serà l'única que enguany se centrarà en la Copa del Món, en la qual mantindrà l'objectiu de situar-se al top-30 en la disciplina d'eslàlom com ha vingut fent els darrers anys. La seva primera cursa serà el 16 de novembre a Finlàndia.

La resta de competidors se centraran en la Copa d'Europa, tot i que el director esportiu, Max Tissot, ha assegurat que, segons la millora durant el curs, espera poder comptar amb algun corredor més en el màxim circuit mundial. Joan Verdú torna d'una llarga lesió, però ja està totalment recuperat i la seva progressió marcarà el seu retorn a la Copa del Món, mentre que corredors com Àxel Esteve i Matías Vargas podrien donar el salt també en alguna prova puntual. Els homes arrencaran el curs entre finals de novembre i principis de desembre a Suècia. De la seva banda, Cande Moreno competirà en la Copa d'Europa i els Mundials júnior.

Aquesta temporada no hi haurà ni Jocs Olímpics ni Campionats del Món, per la qual cosa Tissot ha explicat que serà una temporada "de progressió".