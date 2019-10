El Barça-Reial Madrid es jugarà el 18 de desembre

El comitè de competició espanyol fixa aquesta data per al clàssic

El comitè de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha fixat, finalment, per a dimecres 18 de desembre el partit FC Barcelona-Reial Madrid, inicialment previst al Camp Nou per a dissabte vinent. Curiosament aquesta és la data en què estaven d’acord tant els clubs com l’RFEF i que, no obstant això, comptava amb l’oposició de LaLiga, que preferia dimecres 4 de desembre. Aquesta discrepància ha propiciat gairebé una setmana de deliberacions del comitè i presentació de diversos escrits de les parts en què LaLiga i l’RFEF es disputaven la competència per determinar la nova data.

