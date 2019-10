Carlitos Aguareles vol aconseguir un Top-15 a la Copa del Món

L’esquiador segueix sent el referent de l’equip nacional d’estil lliure i participarà en els dos circuits

Carlitos Aguareles afronta la novena temporada en el circuit internacional com a esquiador d’estil lliure i com a màxim exponent de la Federació Andorra d’Esquí (FAE) de l’especialitat. El primer repte de la federació i del jove esquiador és poder superar els registres de la temporada passada. “Em trobo bé i tinc bones sensacions. M’agradaria poder assolir un Top-15 a la Copa del Món i estar en llocs de Top-10 o Top-5 a la Copa d’Europa”, va comentar Aguareles ahir a la seu d’Andbank durant la presentació del nou curs.

I és que l’esquiador compaginarà els dos circuits aquesta temporada per