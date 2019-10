Joel Rossell es penja la medalla de bronze a la Copa Catalunya júnior, disputada a Barcelona

Joel Rossell va aconseguir la medalla de bronze a la Copa Catalunya júnior de judo, celebrada a Barcelona. El lluitador de la Fandjudo va competir en la categoria de menys de 66 quilos i va guanyar els dos primers combats amb superioritat. A quarts de final va perdre per un waza ari, però va passar a la repesca, on va fer tres grans combats i es va endur tres victòries que li van assegurar pujar al podi.

De la seva banda, Pere Armenta va disputar la Copa Catalunya júnior en la modalitat de menys de seixanta quilos, però no va poder