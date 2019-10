Toca estrenar-se

El MoraBanc Andorra viatja a Israel per enfrontar-se al Maccabi Rishon LeZion

El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda (18.30 hores) el Maccabi Rishon LeZion a la quarta jornada de l’Eurocup, amb l’objectiu de sumar la primera victòria a domicili de la temporada. El Maccabi Sports Hall sembla un escenari propici per aconseguir-ho, ja que el conjunt israelià és, sobre el paper, l’equip més dèbil del grup, tot i que lluny dels apriorismes els homes de Guy Goodes van derrotar el totpoderós Mònaco a l’última jornada per 77 a 72.

Tot i no haver guanyat encara fora de casa, no hi ha preocupació al vestidor, tal com va expressar el tècnic ajudant del MoraBanc