Bover, baixa a l'FC Andorra per una fractura de costella

Rubén Bover haurà d’estar en repòs durant almenys les properes sis setmanes per una fractura de costella. El migcampista de l’FC Andorra va patir un fort cop a l’entrenament de dissabte passat, en un rondo amb el porter Bañuz, però en principi el diagnòstic no assenyala res greu. El futbolista va viatjar a Crevillent amb la resta dels companys i, fins i tot, va ser titular davant l’Oriola. Al minut 60, en rebre un cop a la mateixa zona, va demanar el canvi i va ser substituït per Palanca. Ahir es va confirmar la pitjor de les previsions i el