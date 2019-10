El VPC cau contundentment contra el Salvetat Plaisance

Els tricolors van fer una mala primera meitat, i van tenir una millora que va ser insuficient durant la segona part

El VPC Andorra va perdre per un contundent 32-8 contra el Racing Club Salvetat Plaisance a la cinquena jornada de la Lliga d’Honor d’Occitània. Els homes de Jonathan García Xepi i David Kirikaixvili van fer una mala primera meitat i van arribar al descans perdent per 15-3 en un inici de partit en què els del Principat van veure’s força castigats per les penalitats, ja que la majoria de punts dels locals van arribar així.

A la represa, el VPC va mostrar una millor cara i va jugar més bé que durant la primera meitat, tot i que va ser insuficient