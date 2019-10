Òscar Casal finalitza en 12a posició a la SkyMasters a Limone

El corredor de la FAM va quedar-se a tocar del Top 10 a les finals de les Skyrunner World Series

Òscar Casal va finalitzar en 12a posició a la SkyMasters disputada a Limone sul Garda, la cursa que tancava la temporada de les Skyrunner World Series, la Copa del Món de curses de muntanya. La prova va estar marcada per la meteorologia, ja que les fortes previsions de pluja van fer que la cursa s’hagués d’avançar a les 8.00 hores, quan la sortida estava programada inicialment per a les 13.00 hores.

La prova tenia un total de 27 quilòmetres de recorregut amb 2.600 metres de desnivell positiu. Òscar Casal va sortir bé lluitant per les primeres posicions en els primers quilòmetres