L'FC Andorra visita l'Oriola per seguir líder de la lliga

El conjunt alacantí encara no ha guanyat cap partit com a local

L’FC Andorra s’enfronta aquesta tarda (17.00 hores) a l’Oriola amb l’objectiu de mantenir-se com a líder del grup 3 de la Segona Divisió B. La principal sorpresa per als tricolors serà l’estat del camp de Crevillent, ja que el partit no es jugarà a Oriola. En aquest aspecte, el tècnic Gabri García va manifestar que “serà una sorpresa pel camp, perquè canvien les dimensions i no sabem com estarà la gespa, tot i que sembla que bé, així que serà una incògnita com el trobarem”.

Sobre el rival, l’entrenador tricolor va destacar que “a casa els ha costat treure partits i