El MoraBanc Andorra va imposar-se ahir al San Pablo Burgos 87-74 i va sumar així la tercera victòria a la Lliga Endesa. A més, els tricolors es mantenen invictes al Poliesportiu, on l’equip mostra, sense cap mena de dubtes, la seva millor cara. El d’ahir, a més, no era un partit normal per molts motius: la visita del líder invicte aquesta temporada, el retorn per segon cop al Principat del tècnic que va dur els tricolors a l’ACB i a jugar la Copa del Rei i el play-off, Joan Peñarroya, i pels actes per commemorar el Dia Mundial contra el

