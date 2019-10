Actualitzada 19/10/2019 a les 07:12

El Team Turné disputarà aquest cap de setmana l’última prova de la temporada, la cursa corresponent a l’Open Lleida de BTT que es farà a Corbins. Kilian Elsen no podrà disputar la prova per lesió, i sí que hi seran Albert Turné i Joan Elsen.