El MoraBanc Andorra derrota el San Pablo Burgos i segueix invicte a casa

Els tricolors han superat a l’equip de Joan Peñarroya per 87-74

Actualitzada 19/10/2019 a les 20:01

El MoraBanc Andorra segueix invicte al Poliesportiu després de superar al San Pablo de Burgos per 87-74. El conjunt tricolor ha manat des del primer moment, però les desconnexions puntuals han fet que els castellans s’apropessin i s’arribessin a posar per davant al segon quart, tot i que els homes d’Ibon Navarro guanyaven 39-38 després dels primers 20 minuts.

A la represa, el MoraBanc ha arribat a agafar 20 punts de diferència i la victòria no ha perillat en cap moment tot i el 87-74 final amb què el Burgos ha maquillat el marcador.

Moussa Diagne amb 19 punts, 13 rebots i 28 de valoració ha estat el més destacat en un matx en què també ha tingut una gran actuació Tyson Pérez amb 14 punts, 8 rebots i 24 de valoració.

