Els germans Casal tanquen la temporada a Limone

Disputen The SkyMasters amb els millors corredors del planeta

Els germans Marc i Òscar Casal disputen dissabte a Limone sul Garda (Itàlia) The SkyMasters, l’última prova de la temporada de la Copa del Món de curses de muntanya. A aquesta cursa només hi accedeixen els millors cor­redors del curs (els 30 primers de la classificació general i els cinc primers de cadascuna de les curses) i reunirà tota l’elit mundial de la disciplina.

La prova tindrà un total de 27 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu. La sortida i l’ar­ribada de la cursa estarà situada al costat d’un dels llacs de la ciutat, i hi haurà un recorregut dur